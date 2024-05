W Nowym Sączu powstanie pomnik ofiar rzezi wołyńskiej? Zbiórka trwa

- Na ten moment zamiast pomnika planujemy postawić duży drewniany krzyż, by można było spotkać się i uczcić pamięć ofiar tej straszliwej zbrodni – mówi nam Mariusz Bożyk, inicjator zbiórki, lokalny patriota.

Jak dodaje trzeba mierzyć siły na zamiary, ale plany nie zmieniły się. Zbiórka będzie trwać nadal.

- Nie poddajemy się, by docelowo stanęło na formie kamiennej. W tej kwestii nic się nie zmienia, nadal zbieramy środki na budowę pomnika, liczymy na wsparcie sądeczan, ale także ludzi, którzy nie chcą, by pamięć o Wołyniu zaginęła. Sporo osób uciekło przed „toporem" i schroniło się na naszych ziemiach. Są to zazwyczaj nasi dziadkowie i pradziadkowie. Wielu z ich bliskich straciło życie na kresach w tym jakże haniebnym i nieludzkim mordzie niewinnych – przyznaje nasz rozmówca.