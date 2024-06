W Sandecji nie dał rady, wraca do ojczyzny. Ma piękną żonę, para powitała na świecie synka

Co ich łączy? Obydwaj pochodzą z rocznika 2006, urodzili się w Nowym Sączu, a w minionym sezonie pokazali się na drugoligowych boiskach. Mają też doświadczenie z boisk 1. ligi. Dziś są też…

Na początku stycznia 2023 roku doszło do głośnego transferu w pierwszej lidze. 29-letni wówczas Kozulj podpisał umowę z Sandecją, a kontrakt miał obowiązywać do końca czerwca 2024 roku. Miał, bo klub szybko zrezygnował z usług tego zawodnika – rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron nastąpiło już w kwietniu. W styczniu 2024 roku zawodnik opuścił szeregi Zrinjskiego i związał się umową z rumuńską CS U Craiova. W Rumunii rozegrał kilka meczów i... wraca do Bośni. Od lipca będzie nosił koszulkę NK Siroki Brijeg, ósmej siły tamtejszej Premier Ligi.