W Tatrach śnieg ginie w oczach. Nadal obowiązuje jednak zagrożenie lawinowe. O czym pamiętać wybierając się w góry w czasie majówki?

- Śnieg, co prawda, szybko się topi, jednak do końca majówki na pewno będzie. Dlatego każdy kto wybiera się w wyższe partie gór, musi wyposażyć się w raki, czekan, kask i zestaw lawinowy. Bo nadal mamy zagrożenie lawinowe – mówi Tomasz Zając.

Tomasz Michalik, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzega turystów, by nie zmyliła ich zielona wiosna w Zakopanem.

- Wybierając się przez Halę Gąsienicową na Kasprowy Wierch powinniśmy zagrać ze sobą raki, czekan, kijki trekingowe również się przydadzą. Z kolei o ile do Morskiego Oka można iść nawet w trampach, o tyle od Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami przydadzą się już co najmniej raczki, a wyżej to już obowiązkowo raki – ostrzega ratownik TOPR.

W weekend majowy warto wybrać się także do Jaskini Mroźne w Dolinie Kościeliskiej, która dopiero co została otwarta po zimowej przerwie. Planując wyprawę do Mroźnej warto pamiętać, że nie ma tak sztucznego oświetlenia – należy zabrać ze sobą czołówki. Przyda się także coś cieplejszego do ubrania. W jaskiniach jest bowiem stała temperatura – zarówno latem, jak i zimą, która oscyluje w granicach plus 6 stopni.