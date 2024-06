Wakacje już za rogiem. W Zakopanem wciąż sporo wolnych miejsc noclegowych

Paniki mimo to nie widać. - Bo od lat jest tak, że początek wakacji i końcówka zawsze wypadają słabiej, a największe zainteresowanie jest od połowy lipca do końca długiego weekendu sierpniowego – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

I dodaje, że widać to także w cennikach. Do połowy lipca ceny noclegów na Podhalu są niższe średnio o 17 proc. niż w najbardziej obleganym okresie wakacji. I dodaje, że pomimo iż na razie rezerwacji nie jest za dużo, widać, że rok do roku ilość nowych rezerwacji wakacyjnych dokonanych na początku czerwca wzrosła o ok. 30 proc. Dodaje jednak, że równocześnie branża obserwuje systematyczne spadanie tzw. okienka rezerwacyjnego, czyli ilość dni od dokonania rezerwacji do przyjazdu. - W niektórych sytuacjach będziemy mieli do czynienia z okienkiem rezerwacyjnym liczonym już w godzinach, a nie w tygodniach, czy miesiącach – dodaje.