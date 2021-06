Warunki w Tatrach. Uwaga na lawiny! W środę śnieg porwał parę turystów. Z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala

Do wypadku lawinowego doszło ok. godz. 13. - Na szczęście para porwanych turystów nie została zasypana pod śniegiem. Jednak kontuzje jakich doznali wymagały pilnej pomocy i transportu do szpitala - informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jedna z osób straciła przytomność, druga ma uraz miednicy i uda. Ich życiu nic nie zagrażało, jednak obrażenia były poważne. Ranni turyści zostali przetransportowani do szpitala w Zakopanem na pokładzie śmigłowca. Gdy dwójka wędrowców trafiła do lecznicy, na lawinisku pozostali jeszcze ratownicy - sprawdzali, czy pod śniegiem nie ma innych osób. Na szczęście nie było już nikogo.

TOPR ostrzega, że w wyższych partiach gór nadal panuje pełnia zimy.

- Od wysokości ok. 1700 metrów n.p.m. zalega gruba warstwa śniegu. Obowiązuje 1 stopień zagrożenia lawinowego. Śnieg, szczególnie w godzinach porannych może być twardy. Wędrowanie w takich warunkach wymaga sporego doświadczenia, posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask), zestawów lawinowych oraz umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Bardzo prosimy o rozważny wybór celów wycieczek i dostosowanie planów do swoich umiejętności i aktualnie panujących warunków. Osoby nie posiadające doświadczenia zimowego prosimy o ograniczenie swoich wycieczek do górnej granicy lasu - apelują ratownicy TOPR.