Węgierska Jesień Filmowa po raz siedemnasty. Nowości z kraju naszych bratanków do obejrzenia online

Węgierska Wiosna Filmowa to wyjątkowe wydarzenie, co roku goszczące w krakowskim Kinie Pod Baranami i kilku miastach w Polsce. Piętnasta edycja przeglądu kina węgierskiego będzie podwójnie wyjątkowa - odbędzie się jesienią online, za pośrednictwem zrzeszającej polskie kina studyjne platformy MOJEeKINO.pl. W programie wydarzenia znalazły się najnowsze, wielokrotnie nagradzane węgierskie filmy fabularne oraz produkcje krótkometrażowe.

Filmy prezentowane w trakcie Węgierskiej Wiosny Filmowej filmów to ciekawe kino gatunkowe. "Towarzysz Drakulics" to osadzona w latach 70. komedia wampiryczna, a film "Ci, którzy pozostali" to eksplorujący mroki historii dramat, rozgrywający się tuż po II wojnie światowej. "Trudno tak" przypadnie do gustu wielbicielom komedii romantycznych, a "Skarbiec" - pierwszy w historii węgierski film nominowany do nagrody Emmy - to gratka dla fanów ekscytujących thrillerów. Nieoczywistą historię opowiada również współczesny dramat "Po cichu", którego główny bohater tropi rzekomy romans swojej koleżanki z orkiestry. Podczas festiwalu można również zobaczyć zestaw filmów krótkometrażowych.