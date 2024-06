Wernisaż wystawy "Arboretum Krzysztofa Pendereckiego" 23 czerwca w Galerii UFF w Filharmonii Krakowskiej

W projekcie „Arboretum Krzysztofa Pendereckiego” zaprezentowane są zdjęcia, które obrazują miłość Krzysztofa Pendereckiego do muzyki i natury. Stanowią nacechowaną tajemniczością artystyczną dokumentację ogrodowej partytury „napisanej” przez Pendereckiego.

Projekt powstał z okazji 90. urodzin kompozytora. Tamara Pieńko przez kilka miesięcy eksplorowała i fotografowała arkadyjską przestrzeń, którą Krzysztof Penderecki stworzył i z której czerpał moc, zarówno w życiu artystycznym, jak i prywatnym – ogród w Lusławicach. Zdjęcia powstały już po śmierci kompozytora i stanowią osobistą próbę odczytania wielowymiarowych przekazów, które po sobie pozostawił.

Tamara Pieńko to fotografka, portrecistka, pomysłodawczyni i założycielka Fundacji S he for Art, wspierającej projekty edukacyjne i artystyczne o charakterze społecznym. Efekty jej pracy twórczej można znaleźć w prasie, wydawnictwach książkowych i agencjach reklamowych. Ma w swoim dorobku portrety polskich osobistości ze świata kultury, sztuki, sportu i polityki.