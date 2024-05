Widmo spadku piłkarzy Wisły Kraków z CLJ U-19 stało się bardzo realne. Kosztowna porażka z Odrą Opole

Przed sobotnim spotkaniem Wisła zajmowała 14. miejsce w tabeli CLJ U-19 (29 punktów) ze stratą trzech "oczek" do Odry znajdującej się na 12. pozycji, ostatniej gwarantującej utrzymanie. Jesienią w Opolu padł remis 3:3, mecz był wówczas bardzo zacięty, gospodarze, choć prowadzili już 2:0, uratowali punkt w ostatnich sekundach. Tym razem to wiślacy jako pierwsi objęli prowadzenie za sprawą Karola Dziedzica, który oddał plasowany strzał tuż przy słupku z 15 metrów, gdy po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym piłka poleciała jego kierunku.

W składzie krakowian nie było pomocnika Filipa Baniowskiego, który w poniedziałek dołączył do kadry Polski U-17 przygotowującej się do występu w mistrzostwach Europy (Biało-Czerwoni trafili do grupy C, w której zmierzą się 21 maja z Włochami, 24 maja Szwecją i 27 maja ze Słowacją). Zabrakło też kontuzjowanego Mateusza Stanka, jedynego napastnika Wisły, który w tych rozgrywkach od czasu do czasu popisywał się skutecznością. Mógł natomiast zagrać Maciej Kuziemka, który kilka dni wcześniej po zderzeniu z Jakubem Niewiadomskim na treningu drużyny rezerw doznał urazu głowy.