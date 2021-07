Widzew - Hutnik. Wrócił Kędziora, na "wahadle" testowany był piłkarz Karpat

Do składu nowohuckiej drużyny wrócił Łukasz Kędziora. Był na testach w Górniku Zabrze, do ekstraklasy nie wskoczył, i w tej sytuacji zdecydował się na podpisanie z Hutnikiem nowego, dwuletniego kontraktu. To bardzo dobra wiadomość dla trenera Szymona Szydełki, bo 23-letni obrońca wiosną był mocnym punktem zespołu.