Wieczysta II - Skawinka. W meczu Pucharu Polski emocje do samego końca [ZDJĘCIA]

Krakowianie zaraz po pierwszym gwizdku ustawili sobie rywala w pozycji obronnej i już w 7 min wyszli na prowadzenie: wzdłuż końcowej linii akcję przeprowadził Słonina i wyłożył piłkę w pole bramkowe. Pachowicz jak zwykle znalazł się tam bez żadnego obrońcy (jak on to robi?!) i kopnął piłkę do siatki.

Za chwilę była akcja Krasuskiego - strzał, rykoszet, interwencja Zachariasza. A następnie duża kontrowersja po drugiej stronie boiska: pytanie, czy Suchan nie sfaulował Wcisły? No bo jeśli tak, to Skawince należał się rzut karny. Ale gra toczyła się dalej.

Mecz się nieco wyrównał, chociaż to dalej żółto-czarni prowadzili grę. Jej intensywność nie była jednak przesadna. Skawinka nastawiła się na kontrataki. Niektóre były groźne, ale słabo wykańczane.

W 58 min, podczas akcji krakowian, Mielcarek chwycił za rękę Czajkowskiego, powodując jego upadek w polu karnym gości. "Jedenastka", wykorzystał ją Pachowicz. Dziesięć minut później mógł w zasadzie zamknąć już mecz; po jego "główce" piłka trafiła w słupek.