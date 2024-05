Wieczysta Kraków awansuje z III ligi już teraz? 15 maja po meczu z Podhalem może się wszystko wyjaśnić

Czy Wieczysta Kraków już w środę (15 maja 2024) świętować będzie awans z III do II ligi piłkarskiej? Jest na to szansa. Wszystko zależy od wyniku tej drużyny w Nowym Targu i postawy jedynego już rywala w tej walce - Siarki Tarnobrzeg.

Siarka w pogoni za Wieczystą

To będzie 30. kolejka, po niej do końca sezonu 2023-2024 zostaną już tylko cztery mecze. Wieczysta obecnie ma 10 punktów przewagi nad konkurencją. Jeśli więc wygra na boisku Podhala, a rywal przegra (podejmie zagrożoną spadkiem Unię Tarnów), to różnica wzrośnie do "13" oczek i wszystko będzie jasne. "Problem" jest taki, że Wieczysta swój mecz skończy godzinę wcześniej niż pozostali, więc niezależnie od jej rezultatu, trzeba będzie czekać. Inne scenariusze? Zwycięstwo Wieczystej i remis Siarki zmieni dystans na 12 punktów. Teoretycznie to jeszcze nie da krakowianom awansu. Przed nim rewanż w Tarnobrzegu, a więc bilans dwumeczu z Siarką - na razie korzystny dla krakowian (u siebie wygrali 3:0) - jeszcze nie jest ustalony.

Z małopolskich drużyn w III lidze nie tylko Wieczysta ma jeszcze o co grać

Tyle teoria. W praktyce trudno się spodziewać, by kwestia mistrzostwa grupy IV - i awansu do II ligi - rozstrzygnęła się na niekorzyść Wieczystej. Wiele wskazuje na to, że najpóźniej w sobotę, na swoim boisku (mecz ze Świdniczanką), cel zostanie ostatecznie osiągnięty. Drużyna prowadzona przez Sławomira Peszkę w lidze punkty traci niezmiernie rzadko. Pod wodzą byłego reprezentanta Polski jeszcze nie przegrała, a wiosną serię zwycięstw przerwał tylko jeden remis.

Krakowianie będą faworytami starcia w Nowym Targu, ale trzeba pamiętać, że tamtejsze Podhale też ma o co walczyć. Zespół w zimie miał problemy organizacyjne, lecz do wiosny przystąpił i wyniki ma dobre. Udało mu się wyjść ponad strefę spadkową. Sytuacja skomplikowała się jednak po przesądzonej degradacji Sandecji z II ligi. Małopolski zespół trafi do grupy IV trzeciej ligi i trzeba dla niego zrobić miejsce. To oznacza spadek czwartej od końca drużyny, z 15. pozycji. Tę zajmuje KS Wiązownica, ma tyle samo punktów - 31 - co 14. w tabeli Podhale (lepszy bilans bezpośrednich spotkań).

Biorąc po uwagę, że zostało jeszcze pięć kolejek, wiele się może wydarzyć. Bezpiecznie nie może się czuć jeszcze kilka zespołów. Realnie zagrożone są także przede wszystkim Wisłoka Dębica (33 pkt) i Unia Tarów (36). Przed nimi jest trójka z 39 punktami, a w tym gronie plasują się Wiślanie Jaśkowice; o 2 "oczka" więcej ma Garbarnia. Niby przewaga jest duża, ale dopóki piłka w grze...

Środowe mecze (15 maja) III ligi z udziałem małopolskich zespołów. Wieczysta gra w Nowym Targu

Podhale Nowy Targ - Wieczysta Kraków (godz. 16)

Garbarnia Kraków - Avia Świdnik (17)

Wiślanie Jaśkowice - KS Wiązownica (17)

Siarka Tarnobrzeg - Unia Tarnów (17)

Wideo Jaga i Śląsk powalczą o mistrza!