Wieczysta Kraków w końcu wygrała z "niewygodnym" rywalem. W efektownym stylu zrobiła kolejny krok do awansu z III ligi

Wieczysta Kraków - Wisłoka Dębica 5:1 (2:1)

Wieczysta dotychczas miała problemy z Wisłoką, teraz się przełamała

Tę niemoc Wieczysta w sobotę przełamała. Tym razem gospodarze szybko objęli prowadzenie. W 5 min po akcji prawą stronę (zaczętej we własnym polu karnym) i zagraniu spod końcowej linii piłka przeleciała pomiędzy zawodnikami obu drużyn, trafiła do Kiedrowicza, który posłał ją od słupka do siatki.

W 13 min, po podobnej akcji, Wisłoka była bardzo blisko wyrównania, ale groźne uderzenie Łanuchy obronił Letkiewicz. W 15 min to Wieczysta mogła zadać kolejny cios. Po składnej akcji sam przed Kramarzem znalazł się Swędrowski, lecz fatalnie spudłował.