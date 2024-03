Wielkanoc 2024. Jak zrobić paschę? Przepisy naszych Czytelników na wielkanocną paschę [PRZEPISY]

Wielkanocna pascha to potrawa przygotowywana z tłustego twarogu. Zobaczcie najlepsze przepisy naszych Czytelników na paschę.

Wielkanocna pascha – sprawdzone przepisy. Wielkanocna pascha to pyszny, słodki deser bez pieczenia. Zobaczcie, jak przygotowują paschę nasi Czytelnicy.

Wielkanocna tradycyjna pascha z bakaliami. Fot. Olga Tochowicz

Wielkanocna tradycyjna pascha z bakaliami [PRZEPIS]

Składniki 1 kg niekwaśnego półtłustego sera (najlepiej z „placu”)

200 g masła

6 żółtek

250 ml słodkiej śmietanki 30%

250 g cukru (albo trochę więcej jak ma być mocno słodka)

cukier z prawdziwą wanilią

migdały sparzone i obrane z łupin

rodzynki

suszone morele

smażona skórka pomarańczowa Wykonanie

Ser przepuścić dwa razy przez maszynkę do mięsa z sitkiem „makowym”, albo przetrzeć przez drobne sito. Żółtka utrzeć z cukrem na biły krem, dodać śmietankę i ogrzewać mieszając bez przerwy, aż masa zacznie gęstnieć – nie można zagotować, najlepiej użyć termometru i podgrzewać do ok 80 stopni. Jak już jest podgrzane do około 60 stopni, dodawać kawałki masła. Gdy jeden kawałek się rozpuści, dodawać następny. Zdjąć z ognia, dodać ser, cukier z wanilią, posiekane migdały, skórkę pomarańczową, rodzynki i posiekane w drobną kostkę morele.

Wyparzoną ceramiczną doniczkę z otworem lub półokrągłe sito wyłożyć wilgotną, białą ściereczką, wlać masę, przykryć ją ściereczką, przycisnąć np. talerzykiem i mocno obciążyć.

Postawić na misce żeby serwatka miała gdzie spływać i wynieść na 24 godziny w chłodne miejsce. Wyjąć paschę na talerz i udekorować pozostałymi bakaliami.

Przepis Olgi Tochowicz Pyszna wielkanocna pascha z rodzynkami i migdałami. Fot. Violetta Grzelka

Pyszna wielkanocna pascha z rodzynkami i migdałami [PRZEPIS]

Składniki 400 g dobrego sera białego tłustego

2 żółtka

150 g cukru drobnoziarnistego

100 g śmietanki kremowej 30-36 proc.

100 g masła

50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

50 g namoczonych i odciśniętych rodzynek

50 g obranych i posiekanych migdałów.

otarta skórka z 1/2 cytryny

1/2 torebki cukru waniliowego

bakalie do ozdoby np. płatki migdałów, morele suszone pokrojone w cienkie paseczki, rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie

Przygotować duży kawałek gazy oraz specjalne dziurkowane naczynie, może to być czysta doniczka z dziurkami.

Twaróg rozdrobnić widelcem i zblendować na dość gładką masę.

Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na jasną i pulchną masę, dodać śmietankę kremową i stale mieszając ogrzewać w misce umieszczonej na garnku z gotującą się wodą. Temperatura masy powinna mieć ok. 80 stopni. Mieszać aż zrobi się trochę gęstsza i przypomina w konsystencji miód.

Do masy dodać twaróg, masło i dokładnie wymieszać z użyciem blendera lub miksera. Następnie dodać wszystkie bakalie, otartą skórkę z cytryny i ponownie wymieszać, ale tylko łyżką.

Dno i ścianki dziurkowanego naczynia wyłożyć gazą złożoną 2-3-krotnie. Do tak przygotowanego naczynia przełożyć masę serową, wstawić do większego naczynia, do którego będzie odciekać serwatka i umieść w lodówce na kilka - kilkanaście godzin, zależnie od konsystencji sera.

Po odsączeniu serwatki wyjąć paschę ostrożnie z formy, odwinąć z gazy i odwracając przełożyć na talerz lub paterę. Udekorować przed podaniem przygotowanymi dodatkami.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki” Wielkanocna pascha z truskawkami. Fot. Małgorzata Bykowska

Wielkanocna pascha z truskawkami [PRZEPIS]

Składniki 1 kg białego tłustego sera

200 g masła

5 żółtek

1/4 l śmietanki 30%

300 g cukru

cukier waniliowy

laska wanilii

po 100 g bakalii (rodzynki, suszone brzoskwinie, skórka pomarańczowa, orzechy laskowe)

płatki migdałów do posypania

truskawki na mus i do dekoracji

Wykonanie

Ser wrzucić do malaksera i zmiksować na gładką masę (jeżeli nie mamy takiej możliwości to mielimy ser 3 razy lub można kupić już zmielony). Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać śmietanę. Gotować w kąpieli wodnej mieszając aż do zagotowania. Zdjąć z ognia, włożyć masło, ser, bakalie, laskę wanilii i wszystko dokładnie wymieszać w malakserze.

Masę włożyć do formy wyłożonej folią spożywczą, ugnieść i wkładamy najlepiej na całą noc do lodówki.

Mus. Truskawki zmiksować z cukrem w blenderze i przetrzeć przez sitko. Wyciągnąć paschę na talerz do góry dnem, ściągnąć folię, następnie posypać płatkami migdałów. Udekorować ćwiartkami truskawek i polać musem z truskawek.

Przepis Małgorzaty Bykowskiej

Wideo Przetworzona żywność jest jak narkotyk