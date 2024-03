Wielkanoc 2024. Pomysły na wielkanocny obiad. Co podać na świąteczny obiad [PRZEPISY]

Wielkanocny obiad – przepisy. Co podać na wielkanocny obiad? Zobacz nasze propozycje na wykwintny, świąteczny obiad!

Kremowa zupa chrzanowa.

Pomysł na wielkanocny obiad: wielkanocna kremowa zupa chrzanowa z dodatkiem boczku [PRZEPIS]

Składniki na sześć porcji 1,5 litra bulionu drobiowo-warzywnego

3 kiełbaski białe

4 duże ziemniaki

200 g tartego, ostrego chrzanu

1 ząbek czosnku

125ml słodkiej śmietanki (30 proc.)

30 dag wędzonego boczku (w miarę chudego)

6 jajek

natka pietruszki

sól, pieprz kolorowy do smaku

3 łyżki oleju rzepakowego Wykonanie

Białą kiełbasę obsmażyć na odrobinie oleju. Przełożyć do garnka z bulionem i gotować wraz z czosnkiem na wolnym ogniu około 20 minut. Po tym czasie wyciągnąć kiełbaski i czosnek i a dodać tarty chrzan i gotować około 5 minut.

Obrane ziemniaki ugotować w osolonej wodzie do miękkości. Odcedzić i dodać do zupy. Do całości dolać słodką śmietankę i zmiksować na gładki krem. Doprawić do smaku.

Boczek pokroić w cienkie plastry i usmażyć z każdej strony na kruche chipsy. Część rozkruszyć i dodać do zupy, pozostały boczek podać na wierzchu każdej porcji wraz z jajkiem i kilkoma plastrami białej kiełbasy. Całość posypać natką pietruszki. Podawać ze świeżym pieczywem.

Przepis Joanny Tokarz

Wykwintna zupa ze szparagami.

Pomysł na wielkanocny obiad: zupa ze szparagami „Francuska wiosna” [PRZEPIS]

Składniki 400 g zielonych szparagów

pęczek włoszczyzny

2 ziemniaki

50 ml śmietany 12%

pieprz

sól

1 liść laurowy

3 ziarenka ziela angielskiego

100 g Chrupiącej sałatki Bakalland



Wykonanie

Włoszczyznę obrać, marchewkę pokroić na drobniejsze kawałki, pozostałe warzywa włożyć w całości. Ziemniaki obrać, pokroić i dodać do pozostałych warzyw. Wywar ugotować z dodatkiem liści laurowych oraz ziela angielskiego. Gdy warzywa będą już ugotowane, zostawić w wywarze marchewkę i ziemniaki, dodać pokrojone szparagi i gotować je do momentu, aż zmiękną. Zupę zblendować. Po osiągnięciu satysfakcjonującej nas gęstej i jednolitej konsystencji kremu, dodać śmietanę, uprzednio hartując ją niewielką ilością ciepłej zupy w osobnym naczyniu. Przed podaniem zupy dodać Chrupiącą sałatkę Bakalland. Wielkanocna łopatka w cieście.

Pomysł na wielkanocny obiad: łopatka z jajkami w kruchym cieście [PRZEPIS]

Składniki na tortownicę o średnicy 26 cm

1,5 kg łopatki wieprzowej

5-6 ząbków czosnku

2 cebule

4 kromki chleba lub 2 czerstwe bułki

5-6 jaj

2 łyżeczki majeranku

2 łyżeczki tymianku

2 łyżeczki soli

2 łyżeczki słodkiej papryki

1 łyżeczka ostrej papryki

pieprz czarny świeżo mielony

2-3 łyżeczki sosu ciemnego sojowego lub maggi Składniki na kruche ciasto 3 szklanki (35 dag) mąki pszennej

2 żółtka

15 dag margaryny

2,5 łyżki kwaśnej śmietany

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli Wykonanie

Składniki na ciasto zagnieść i odłożyć na 30-40 minut do lodówki.

Na patelni rozgrzać olej i usmażyć na złoty kolor drobno pokrojoną cebulę oraz czosnek przeciśnięty przez praskę. Chleb lub bułki zalać mlekiem, po nasiąknięciu odcisnąć i rozdrobnić w dłoniach na małe kawałki. Jaja (4-5 sztuk), ugotować na twardo, wystudzić i obrać ze skorupek.

W dużej misce połączyć ze sobą mielone mięso, cebulę i czosnek, chleb, 1 jajo oraz wszystkie zioła i przyprawy.

Tortownicę wysmarować olejem, spód i boki wyłożyć ciastem, nałożyć 3/4 mięsa, ułożyć jaja, przykryć pozostałym mięsem, tworząc zgrabne pagórki. Przykryć wierzch pozostałym ciastem i nakłuć z wierzchu.

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni, piec około 1,5-2 godzin.

Przepis Agnieszki Sznajder Wielkanocny schab z jajkiem.

Pomysł na wielkanocny obiad: świąteczny schab pieczony z jajkiem [PRZEPIS]

Składniki 1 kg schabu w kawałku

3 jajka

sól, pieprz, papryka słodka, papryka ostra, zioła prowansalskie

Wykonanie

Schab wymyć i osuszyć. Długim ostrym nożem zrobić w nim otwór. Natrzeć przyprawami zarówno w środku jak i na zewnątrz. Schab owinąć folią i zostawić w lodówce na całą noc. Jajka ugotować na twardo. Wystudzić, obrać i zamrozić (dzięki temu nie odkształcą się i nie pokruszą podczas wkładania ich do schabu).

Do wydrążonego otworu w schabie włożyć jajka. Mięso umieścić w rękawie do pieczenia i piec około 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni.

Przepis Moniki Kubackiej Placek z serem i jajkiem.

Pomysł na wielkanocny obiad: placek z serem i jajkiem [PRZEPIS]

Składniki 500 g mąki pszennej

1 płaska łyżeczka soli

50 g drożdży

1 płaska łyżeczka cukru

300 ml ciepłej wody

2 łyżki oleju rzepakowego

200 g serka monieckiego topionego kremowego

150 g bryndzy

150 g sera mozzarella

4 łyżeczki masła

4 żółtka

Wykonanie

Mąkę przesiać do miski, dodać sól i wymieszać. Wodę, cukier i drożdże połączyć, dokładnie wymieszać i wlać do mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce. Następnie dodać olej, zarobić elastyczne ciasto i ponownie odstawić na 15 minut. Po tym czasie ponownie wyrobić, uformować 4 równe kulki, przykryć folią spożywczą i odstawić do wyrośnięcia.

Gdy wyrosną, z każdej porcji uformować ręcznie placki w kształcie łódki, na każdą wyłożyć mix wszystkich serów. Tak przygotowane, upiec w rozgrzanym do 280 stopni piekarniku przez ok. 13-14 minut (do zrumienienia ciasta). Następnie wyciągnąć, na każdy placek wyłożyć po łyżeczce masła i surowym żółtku.

Tuż przed zjedzeniem wymieszać sery z żółtkiem i masłem. Tradycyjna kaczka z jabłkami.

Pomysł na wielkanocny obiad: klasyczna kaczka z jabłkami [PRZEPIS]

Składniki kaczka

ok. 5-6 jabłek

4 łyżki oleju

łyżka miodu

2 łyżki octu winnego

2 łyżki majeranku

ostra papryka

sól, pieprz i przyprawy, które lubimy

Wykonanie

Zrobić marynatę z miodu, octu, oleju, majeranku, papryki i przypraw. Natrzeć dokładnie marynatą od zewnątrz i wewnątrz kaczkę, obsypać wierzch przyprawami i odstawić na jakiś czas. 2-3 jabłka pokroić na ćwiartki , posypać majerankiem i włożyć do środka kaczki, spiąć i piec kaczkę w 180 stopniach przez ok. 1,5 godziny, obracając chociaż raz w trakcie pieczenia oraz polewać sosem, który się wytworzy. Pod koniec pieczenia 3 jabłka wbić dekoracyjnie do kaczki wykałaczkami i dopiec, aż będą miękkie.

Przepis Koła Gospodyń z Białki Królik w śmietanie.

Pomysł na wielkanocny obiad: królik w sosie śmietanowym [PRZEPIS]

Składniki królik w kawałkach (ok. 1,5 kg)

2 łyżki klarowanego masła

1-2 cebule

2 szklanki białego wina lub wody

2 ząbki czosnku

wegeta, sól, pieprz ziołowy do smaku

250 ml śmietanki słodkiej 30 proc.

Wykonanie

1 łyżeczką soli i wegety, pieprzem oraz czosnkiem natrzeć mięso, pozostawić w lodówce na cała noc. Usmażyć na rumiano na klarowanym maśle, następnie dodać drobno pokrojoną cebulę, wlać wino lub wodę i dusić pod przykryciem około 90 minut (w razie potrzeby podczas duszenia dolać wody). Dolać śmietankę i gotować kilka minut, aż sos delikatnie zgęstnieje.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Koniuszy Soczysta pierś z kaczki.

Pomysł na wielkanocny obiad: soczysta pierś z kaczki w sosie żurawinowo-kawowym [PRZEPIS]

Składniki 2 piersi z kaczki ok. 250-300 g

sól, pieprz

zioła Składniki na sos

300 g żurawiny

100 g ziaren kawy

1 szklanka czerwonego wina wytrawnego

3 łyżki miodu

50 gram masła

Wykonanie

Oczyścić piersi, następnie osuszyć i ponacinać skórę nożem, oprószyć solą, pieprzem i ziołami. Na patelni ułożyć mięso skórą do dołu, obsmażyć z obu stron tak aby miało złoty kolor.

Do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika wstawić mięso na 15 minut. W tym czasie wlać wino do naczynia, wsypać ziarna kawy i zagotować, odstawić na 5 minut, aby wino nabrało aromatu. Oddzielić ziarna kawy od wywaru, następnie gotując na małym ogniu dodać żurawinę i miód. Redukować około 5 minut, pod koniec dołożyć masło. Gotowe piersi z kaczki podawać na lustrze sosu. Proponowane dodatki: puree z batatów. Smacznego.

Przepis Stanisława Małucha Świąteczny schab.

Pomysł na wielkanocny obiad: schab z suszonymi pomidorami i oliwkami [PRZEPIS]

Składniki kilogram schabu bez kości

4 ząbki czosnku

łyżeczka ziół prowansalskich

słoik pomidorów suszonych w oleju

masło

łyżka miodu

kilkanaście oliwek nadziewanych czosnkiem lub papryką

łyżeczka świeżo zmielonego pieprzu

sól, pieprz

Wykonanie

Pomidory pokroić w paski, oliwki na połówki. Czosnek przecisnąć przez praskę. Schab naciąć wzdłuż dłuższego brzegu, nie rozcinając do końca, natrzeć dokładnie czosnkiem, solą i pieprzem, ziołami, odstawić na co najmniej 2 godziny. Nałożyć na płat mięsa pomidory i oliwki, złożyć i obwiązać nitką.

Obsmażyć na maśle na patelni ze wszystkich stron, przełożyć do żaroodpornego naczynia, podlać tłuszczem ze smażenia i piec 1,5 godz., często podlewając wytapiającym się sosem. Pod koniec posmarować miodem i posypać grubo zmielonym pieprzem.

Przepis Koła Gospodyń z Białki Sernik na słono z jajkiem.

Pomysł na wielkanocny obiad: sernik na słono z dodatkiem łososia i jajek [PRZEPIS]

Składniki na spód

150 g herbatników maślanych

100 g masła

Składniki na masę serową 0,6 kg twarogu półtłustego

6 jajek

2 łyżki mąki ziemniaczanej

150 g sera żółtego Gouda MSM Mońki

200 g łososia wędzonego na zimno

12 jaj przepiórczych

1 pęczek koperku

4 łyżki jogurtu typu greckiego

1/4 łyżeczki soli

1 płaska łyżeczka pieprzu czerwonego w ziarnach Składniki na kruszonkę 100 g mąki

120 g masła

70 g sera żółtego Gouda MSM Mońki

Wykonanie

Ciastka bardzo drobno pokruszyć lub zmielić. Dodać roztopione masło, wymieszać i wysypać do tortownicy lub blaszki wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Równo rozprowadzić na dnie i ubić ręką, a najlepiej dnem szklanki.

Jajka razem z mąką ziemniaczaną dokładnie ubić na puszystą masę. Powoli, łyżka po łyżce, dodawać twaróg, jogurt naturalny i dalej ubijać, aż do dokładnego połączenia. Następnie dodać sól, pieprz czerwony i wymieszać. Dodać pokrojony w centymetrową kostkę ser żółty, poszarpane kawałki łososia i grubo skrojony koperek. Wymieszać i tak przygotowaną masę serową wyłożyć na wcześniej przygotowany spód. W masę wcisnąć wcześniej ugotowane na twardo (2 minuty od zagotowania) i obrane jajka przepiórcze.

Mąkę posiekać z zimnym masłem i ugnieść w dłoniach. Następnie rozkruszyć do miseczki, dodać utarty na grubym oczku ser i wymieszać. Wyłożyć na masę serową.

Tak przygotowany sernik upiec w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez 1 godzinę. Na koniec pieczenia zapiec od góry, aż kruszonka nabierze ładnego, jasnozłotego koloru. Całość udekorować serduszkami wyciętym z plastrów ugotowanego buraka.

