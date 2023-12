Wieża widokowa w Moszczenicy otwarta! Sprawdziliśmy, widać z niej panoramy od Tatr po Bieszczady i Pogórze

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Od wczoraj (12 grudnia) każdy, kto tylko się tam zjawi, może już całkowicie legalnie wejść na wieże i o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne porozdziawiać panoramy ciągnące się od Tatr na zachodzie poprzez Beskidy na południu i południowym zachodzie, Bieszczady na południowym wschodzie a na Pogórzach rozciągających się na północ i północny wschód skończywszy. Na użytkowanie wieży gmina dostała pozwolenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Jesteśmy w przysiółku Wiatrówki i jak nazwa wskazuje, jest tu nie tylko wysoko, ale też wietrznie - mówi Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica. - Nie bez powodu właśnie to miejsce zostało wybrane na lokalizację wieży widokowej, która stoi tuż za mną - dodaje.

Teraz z wieży można podziwiać panoramę 360 stopni od Tatr przez Beskidy aż po Bieszczady i jest to już całkowicie legalne. Łączna wartość tej inwestycji to 1,6 mln złotych. Ponad pół miliona dotacji gmina uzyskała z funduszy rządowych, natomiast resztę stanowi wkład własny samorządu.

- By dostać się do wieży trzeba albo przejść od centrum Moszczenicy około dwóch kilometrów, albo podjechać tu samochodem - stwierdza wójt. - Od parkingu jaki przygotowaliśmy wzdłuż drogi, każdy będzie musiał pokonać około 60 metrów łagodnym podejściem, by potem wspiąć na po schodach na wieże - podkreśla.

Węża do górnego podestu ma wysokość 20 metrów a jej koszt to w sumie 1,6 miliona złotych, z czego ponad 500 tysięcy to dofinansowanie w rządowego funduszu inwestycji lokalnych.