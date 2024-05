Wiosenna tarta z brokułem, kalarepką i serem szefa kuchni [PRZEPIS]

- Pojawiły się nowalijki. Młoda kalarepka, chrupiący brokuł czy polskie szparagi! Należy wykorzystać tę chwilę i przygotować coś pysznego! Polecam tartę z brokułem, kalarepką, cebulką i oscypkiem białym, który można również z powodzeniem zastąpić ulubionym serem np. pleśniowym – podpowiada Aleksander Zachuta, szef kuchni, Małopolski Ambasador Smaku.

Wiosenna tarta z brokułem, kalarepką i serem. Fot. Aleksander Zachuta

Składniki na szybkie kruche ciasto:

mąka - 250 g

masło - 125 g (powinno być mięciutkie)

jajko - 1szt

sól - 1 szczypta

Wykonanie ciasta na tartę:

Wszystko dobrze razem wyrobić na gładką jednolitą masę. Ciasto od razu rozwałkować. Utnij dwa razy tyle papieru do pieczenia ile potrzebujesz do wyłożenia swojego naczynia. Złóż na pół. W środek wsadź placek z ciasta i rozwałkuj na grubość ok. 0,5 cm, w taki kształt jak ma twoje naczynie w którym pieczesz tartę. Odetnij jedną połowę papieru i przenieś drugą z ciastem do formy. Ułóż tak, aby ciasto dobrze przylegało do ścianek. Obetnij nadmiar ciasta. Nakłuj spód widelcem. Formę z ciastem włóż do lodówki. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Przełóż formę z ciastem z lodówki do piekarnika. Piecz aż się zarumieni. Potem wyciągnij.

Kiedy ciasto się piecze robisz farsz.