Wisła Kraków. Adrian Gula: Wierzę, że nie ma limitów. Te mogą być tylko w głowie.

- Dziękuję za wsparcie naszym kibicom. To była super praca całej drużyny i jest oczywiście super wynik - powiedział trener Wisły. - To najważniejsze, ale ja się cieszę też z tego, że nasza gra była na wysokim poziomie. To był dobry mecz, intensywny i otwarty. W mojej opinii Wisła była lepsza. Bardzo się teraz cieszę, ale musimy kontynuować naszą pracę. Liczyłem się z tym, że Legia zagra z nami w najmocniejszym składzie, bo teraz przed nami przerwa na mecze reprezentacji, a po drugie to jest rywalizacja.

Trener Wisły został zapytany, czy nie boi się, że przy takiej formie, może stracić jeszcze na koniec okna transferowego Yawa Yeboaha? - Cieszę się, że drużyna funkcjonuje - stwierdził. - Indywidualna forma piłkarza może zrobić różnicę, ale cieszę się z dobrego przygotowania fizycznego nie tylko Yeboaha. Również innych zawodników. Najważniejsza jest praca, a wierzę, że Yaw dalej będzie z nami. Teraz gratuluję mu powołania do mocnej reprezentacji Ghany. Wierzę też, że po przerwie w rozgrywkach wrócimy jeszcze mocniejsi.