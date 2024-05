Wisła Kraków chce zatrzymać koniecznie Angela Rodado. Będzie oferta nowego kontraktu

Jedno jest pewne, Wisłę czeka przebudowa składu. I to bez względu na to czy będzie grała w ekstraklasie czy w I lidze. W klubie analizowano w ostatnim czasie sytuację, również grę poszczególnych piłkarzy i niedługo zaczną wchodzić w życie pewne decyzje związane z kontraktami. Najważniejsza sprawa to chęć zatrzymania Angela Rodado. I to niezależnie od tego czy Wisła do ekstraklasy awansuje czy pozostanie w I lidze. Hiszpan ma kontrakt ważny jeszcze przez rok, dokładnie do końca czerwca 2025 roku, ale Wisła złoży mu po zakończeniu sezonu konkretną ofertę przedłużenia umowy. Zresztą to nie jest tak, że temat jest całkiem nowy. W zasadzie można powiedzieć, że w Wiśle pracują nad tym od kilku miesięcy. Rozmowy prezesa Jarosława Królewskiego z menedżerem zawodnika, również nim samym toczą się dobrej atmosferze, bo Rodado czuje się bardzo dobrze w Krakowie. Zresztą chyba nikt nie ma wątpliwości jak mocno zaangażowany jest w grę, w życie zespołu. Czy to zaowocuje nowym kontraktem również wtedy, jeśli Wisła nie awansowałaby do ekstraklasy? Trudno w tej chwili spekulować. Konkretna oferta zostanie jednak Hiszpanowi złożona.