Wisła Kraków dostała dokument z FIFA w sprawie zakazu transferowego

Przypomnijmy, że sprawa zrobiła się głośna gdy nazwa Wisły pojawiła się w specjalnym rejestrze FIFA, gdzie umieszczane są kluby, które mają zaległości jeśli chodzi o regulowanie rachunków, a co niesie za sobą zakaz transferowy. Prezes Wisły Jarosław Królewski dość szybko wyjaśnił, że związane było to z ratą jaką krakowski klub miał uregulować za transfer Enisa Fazlagicia. Chodziło o około 80 tysięcy euro. Królewski podkreślał przy tym, że sprawa została szybko wyjaśniona, bo Wisła przelew zrobiła i o żadnym zakazie transferowym mowy być nie może, a obecność krakowskiego klubu na wspomnianej liście, to jedynie kwestia techniczna, związana z aktualizowaniem wspomnianej listy.