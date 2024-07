Wisła Kraków idzie po rekord! Już ponad 20 tysięcy sprzedanych biletów

Wszystko związane jest ze sprzedażą biletów. We wtorek liczba wejściówek, które znalazły nabywców na czwartkowe spotkanie przekroczyła 20 tysięcy. A to oznacza, że coraz bliżej do przekroczenia granicy 23 500 sprzedanych biletów, co byłoby pobiciem rekordu w XXI wieku na meczu w europejskich przy ul. Reymonta. Ten wspomniany rekord ustanowiony został latem 2011 roku podczas eliminacji Ligi Mistrzów z APOEL-em Nikozja. Wtedy gotowe były trzy trybuny nowego stadionu, dlatego tylko tylu widzów mogło wejść na stadion. Teraz otwarty będzie cały obiekt i można być praktycznie pewnym, że granica 23 500 kibiców na trybunach zostanie przekroczona.

Nie zostanie natomiast pobity ogólny rekord klubowy pod tym względem, ponieważ przy obecnym stadionie i jego pojemności jest to niemożliwe. Ten rekord to 45 tysięcy widzów na słynnym meczu z Celtikiem Glasgow w 1976 roku, gdy Wisła wygrała 2:0 i wyeliminowała Szkotów z Pucharu UEFA.