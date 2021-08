Wisła Kraków. Kibice przygotowali efektowną oprawę na mecz z Legią Warszawa [ZDJĘCIA] 29.08

Od lat, gdy Wisła gra z Legią, mecz cieszą się dużym zainteresowaniem. W poprzednim sezonie z powodu pandemii kibice nie mogli przyjść na trybuny, od obecnych rozgrywek na nie wrócili, a na meczu z Legią wypełnili stadion przy ul. Reymonta.

Kibice Wisły zaprezentowali transparent z napisem „Polacy i Wisła to Polska”, nawiązujący do genezy powstania klubu. Transparent uzupełniony był historycznymi logotypami Wisły. Całość uzupełniła wielka „sektorówka” z podobizną Tadeusza Łopuszańskiego, założyciela Wisły. Do tego odpalono race i stroboskopy, co spowodowało zadymienie i przerwanie meczu na kilka minut.

Z drugiej strony boiska kibice Legii przygotowali „sektorówkę” z napisem Ultras Legia i również odpalili trochę rac.