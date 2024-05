Wisła Kraków. Kolejne wysokie zwycięstwo rezerw „Białej Gwiazdy”

Krakowianie bardzo szybko, bo już w 7 min wyszli na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w tłoku najlepiej do piłki wyskoczył Jakub Niewiadomski, który strzałem głową uzyskał prowadzenie dla Wisły.

W kolejnych minutach wiślacy wciąż atakowali. Świetną okazję miał w 17 min Michał Zimon, który jednak w sytuacji sam na sam nie zdołał pokonać Tomasza Wróbla. Ten ostatni odbił piłkę nogą. Trzy minuty później bramkarz MKS-u znowu błysnął. Tym razem obronił strzał Dominika Sargi, też w sytuacji sam na sam.

W 24 min Wróbel nie miał już jednak nic do powiedzenia, gdy precyzyjnym strzałem z szesnastu metrów pokonała go Dawid Olejarka. Ten sam zawodnik popisał się jeszcze ładniejszym uderzeniem w 33 min. Tym razem „kropnął” z 25 metrów i Wisła prowadziła 3:0. A po kolejnej minucie było już 4:0, gdy po dośrodkowaniu z prawej strony nogę na piątym metrze do piłki dostawił Dominik Sarga.