Wisła Kraków ma nową drużynę. Z francuskim trenerem, którego kolegą klubowym był słynny Franck Ribery Krzysztof Kawa

Francuz Mickael Wolski pracuje w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków od roku, teraz poprowadzi nową drużynę https://akademia.wisla.krakow.pl/

Ciekawy ruch Wisły Kraków - klub właśnie powołał do życia nową drużynę. To już drugi zespół "Białej Gwiazdy", po reaktywowanej drużynie IV-ligowych rezerw, który rozpocznie rywalizację w regularnych rozgrywkach od lata 2023 roku. Tym razem chodzi o piłkarzy do lat 16, którzy będą występować w starszym roczniku Małopolskiej Liga Juniorów.