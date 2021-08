Wisła Kraków. Maciej Sadlok: Porażki przeżywamy tak samo mocno, jak nasi kibice

- Każdy sezon w Wiśle Kraków musi zaczynać się nerwowo?

- Tak to niestety w ostatnich latach wygląda, choć oczywiście nikt z nas tego nie chce. Zaczęliśmy dobrze, bo od zwycięstwa z Zagłębiem Lubin, ale nie ma co kryć, że trzy kolejne mecze nie były już w naszym wykonaniu tak udane.

- Gdyby przeanalizować te trzy ostatnie spotkania, to w każdym z nich były takie momenty, które mogły doprowadzić do bardziej korzystnego finału. Z czego zatem wynika to, że jednak - szczególnie w starciach z Rakowem Częstochowa i Stalą Mielec - rezultaty nie były ostatecznie dobre dla Wisły?

- Nasz problem na razie jest taki, że nie potrafimy uderzyć w decydującym momencie. W meczu z Rakowem prowadziliśmy 1:0 i mieliśmy stuprocentową sytuację na podwyższenie wyniku. Wydaje mi się, że gdybyśmy ją wykorzystali, rywal już by się nie podniósł. Również w Mielcu, jeszcze przy wyniku 0:0, mogliśmy, a nawet powinniśmy objąć prowadzenie. Znów jednak nie wykorzystaliśmy swoich szans, a później to Stal strzeliła bramkę i zaczęły się problemy. Musimy zatem mocniej popracować nad tym, żeby wykorzystywać swoje szanse, być bardziej bezwzględnym pod bramką rywali.