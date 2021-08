Wisła Kraków. Młody piłkarz Tafara Madembo uradowany powrotem do gry po długiej przerwie. Liczy na sukces w CLJ U-18 [ZDJĘCIA]

- Myślę, że jestem już w stu procentach zdrowy i chcę jak najszybciej odzyskać formę. Jesteśmy wicemistrzami Polski i wydaje mi się, że będziemy jednymi z faworytów obecnych rozgrywek – mówi 18-letni Tafara Madembo, piłkarz Wisły Kraków, grającej w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-18, który po 9-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił do gry.

8 sierpnia 2021 roku w Ostrawie Tafara Madembo wystąpił (pół godziny) w sparingu z miejscowym Banikiem, wygranym przez Wisłę 4:2, a sześć dni później w Krakowie zagrał w inauguracyjnym meczu CLJ U-18 z Górnikiem Zabrze (10 minut), w którym „Biała Gwiazda” zwyciężyła 3:0. Nie kryje radości, że po długiej przerwie znowu może pomagać swej drużynie. Czy może być jednak inaczej, skoro jego imię w języku shona (urzędowym w Zimbabwe) oznacza ”jesteśmy uradowani”?

Pech na treningu Ostatni mecz przed przed długą, przymusową pauzą Tafara rozegrał 4 listopada 2020 roku – w Lubinie z Zagłębiem. Poprzedził go dziwny ciąg wydarzeń, zapoczątkowany dwa i pół tygodnia wcześniej. - Na treningu przed spotkaniem z Koroną Kielce, gdy byłem na wykroku, kolega trafił w moje kolano. Ból czułem przez dwa-trzy dni. Z Koroną nie zagrałem. W środę wróciłem do zajęć. Potem wystąpiłem w meczach z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin. Z Hutnikiem Kraków nie zagrałem, miałem być gotowy na ostatnie spotkania w roku. Podczas gierki treningowej w Myślenicach prezentowałem się dobrze. Znalazłem się na liście powołanych na mecz z Legią Warszawa, byłem gotowy do gry, ale w piątek trener powiedział mi, że badanie rezonansem wykazało, iż zerwałem więzadło krzyżowe. Świat mi się wtedy zawalił przed oczami – wspomina Tafara, który miał też wtedy mały problem z mięśniem czworogłowym.

Długa rehabilitacja 27 listopada 2020 roku przeszedł operację w Poznaniu. Kilka dni później rozpoczął rehabilitację w Myślenicach. Powrót do zdrowia i pełni sił zajął mu wiele miesięcy. Teraz jest zadowolony z efektów swej pracy: - Myślę, że jestem już w stu procentach zdrowy i chcę jak najszybciej odzyskać formę. Tak długa przerwa dużo mnie nauczyła. Dowiedziałem się wiele rzeczy o swoim organizmie, zacząłem poważniej podchodzić do dbania o siebie, na przykład, żeby po każdym meczu rozciągać się, by nie pojawiały się zakwasy. Cały czas jestem monitorowany. Czuję, że jestem gotowy fizycznie do gry.

Trener młodych wiślaków Adrian Filipek nie ukrywa satysfakcji z powrotu swego podopiecznego na zieloną murawę i do drużyny, choć zaznacza: - To nie jest dla niego łatwa sytuacja. Od niego zależy, jak sobie z nią poradzi. Ma spory potencjał, ofensywne usposobienie. Mocno popracował nad motoryką i widać dynamikę w jego grze. W poprzednim klubie występował na prawej obronie, teraz – jako lewonożny zawodnik – na lewej. Ma zrównoważone zadanie w defensywie i ofensywie. Lubi grać do przodu, ma do tego predyspozycje. W ustawieniu 3-5-2 lewe wahadło to jego optymalna pozycja.

Nie tylko futbol Tafara urodził się w 2003 roku w Warszawie. Ma obywatelstwo polskie i Zimbabawe. Jego mama jest Kenijką, która grała w netball (7-osobowa koszykówka bez tablic), a ojciec pochodzi z Zimbabwe (grał w siatkówkę). Ma młodszą i starszą siostrę, którzy jednak sportu nie uprawiają. W szkole podstawowej nie tylko grał w piłkę, ale i w unihokeja oraz biegał na krótkich dystansach. W unihokeja razem ze szkolną drużyną zdobył mistrzostwo Warszawy i zakwalifikował się do finałów MP, ale nie pojechał na te zawody, bo ich termin zbiegł się z turniejem piłkarskim w Krakowie. W swoim sportowym CV ma jednak wicemistrzostwo Polski w unihokeju.