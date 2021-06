Wisła Kraków. Nowy trener w sztabie juniorów „Białej Gwiazdy”

Nowy trener w sztabie juniorów Wisły do tej pory związany był z Hutnikiem. W barwach tego klubu grał w drużynach młodzieżowych od 2008 roku. Po zakończeniu wieku juniora Kawa rozpoczął pracę z trampkarzami, a następnie juniorami klubu z Suchych Stawów. Dołączył też do sztabu pierwszej drużyny, w której pełnił rolę asystenta. W sezonie 2020/2021 Łukasz Kawa był pierwszym trenerem juniorów Hutnika w Centralnej Lidze Juniorów. Teraz będzie pracował w Wiśle.

- Mam świadomość, że w piłce nożnej ważne jest twarde stąpanie po ziemi, bo w nowym środowisku dobre momenty z przeszłości nie będą miały wielkiego znaczenia w codziennej pracy - powiedział Łukasz Kawa dla klubowego serwisu internetowego. - Liczy się tu i teraz, a moim celem jest pomóc Wiśle i trenerowi Filipkowi, by zespół U-18 osiągnął jak najlepszy wynik na szczeblu Centralnej Ligi Juniorów. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, by odwdzięczyć się za zaufanie, którym mnie obdarzono. Zdecydowałem się dołączyć do Wisły, bo cały czas chcę rozwijać swoje kompetencje trenerskie. Praca w tak dużym klubie zawsze wiąże się z wielkimi oczekiwaniami względem trenerów, o czym mogłem się przekonać już na pierwszych spotkaniach w czerwcu. Każda moja decyzja oparta jest o przekonanie, że będzie to krok do przodu i jest tak również w tym przypadku. Bardzo się cieszę, że będę miał możliwość pracy w sztabie, który pod kątem liczebności oraz jakości pracy nie będzie odbiegał od najwyższych standardów.