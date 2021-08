Wisła Kraków przegrywa z Rakowem Częstochowa, choć grała w przewadze

W Wiśle nie było wielu zmian w wyjściowej jedenastce. Grać nie mógł z powodu kontuzji Gieorgij Żukow, którego zastąpił Nikola Kuveljić. Miejsce w podstawowym składzie wywalczył sobie natomiast Mateusz Młyński. Raków, który do spotkania w Krakowie przystępował po meczu z Rubinem Kazań w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, wybiegł natomiast na boisko z kilkoma zmianami.

Początek należał do gości. To oni częściej przebywali na połowie Wisły, to oni częściej atakowali. To oni mieli również przewagę w drugiej linii. I to oni oddali już na początku spotkania kilka strzałów na bramkę Mikołaja Biegańskiego. Były to jednak uderzenia bardziej na rozgrzanie młodego golkipera. Zagrożenia po nich wielkiego nie było.