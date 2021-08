Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” ze Stalą Mielec Bartosz Karcz

Wisła Kraków rozegrała kolejne słabe spotkanie i kolejne przegrała 1:2. „Biała Gwiazda” nie znalazła sposobu, żeby z Mielca wywieźć choćby jeden punkt. Porażka ze Stalą musi krakowian boleć szczególnie, bo to zespół, który miał do tej pory duże problemy z wejściem w sezon, a przy tym z Wisłą nie wygrał ani jednego meczu w XXI wieku! Ten był pierwszy. Po wyprawie do Mielca płynie dla Wisły kilka wniosków. Prezentujemy je w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.