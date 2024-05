Wiślanie Jaśkowice - KS Wiązownica. Dobra druga połowa i jest wygrana

Pierwsze minuty oba zespoły poświęciły na badanie sił. Gospodarzom ciężko było się przebić przez szczelnie ustawiony mur zespołu gości, który cofnął się na swoją połowę całą drużyną. Szansą były więc strzały z dystansu.

Jak ten w 22 min, gdy uderzał Kołodziej, ale uderzenie było bardzo niecelne. Goście odpowiedzieli strzałem Raka, który był niecelny. Z kolei ze strony miejscowych próbował Radwanek, ale został zablokowany. Pierwszy celny strzał w tym meczu przyniósł gola. Po wyrzucie piłki z autu Rak opanował piłkę tuż przed linia pola karnego, strzelił niezbyt mocno, ale precyzyjnie po ziemi i było 0:1.

Gospodarze wciąż nie mogli znaleźć sposobu na rywali. Do czasu… Wreszcie rezerwowi popisali się bramkową akcją. Marszalik podał do Gądka na 16 m, a ten pięknym strzałem w „okienko” doprowadził do wyrównania. Piechota miał piłkę na rękach, ale nie zdołał zapobiec bramce. W 74 min znów po podaniu Marszalika główkował Radwanek i piłka nieznacznie przeleciała nad poprzeczką. Po chwili ta dwójka doprowadziła do zdobycia drugiego gola, po centrze z rogu świetnie uderzał głową Radwanek.