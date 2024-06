Wiślanie Jaśkowice nie chcą się zatrzymywać - kolejna wygrana

Goście nie mieli żadnych trudności z udowodnieniem swojej wyższości nad odmłodzonym zespołem KSZO. Mimo, że byli osłabieniu – nie było choćby Adisy, który odczuwa jeszcze uraz kolana po pucharowym meczu z Podhalem, goście pokazali jakość. Choć już 11 min kontuzji doznał Ożóg, to nie pokrzyżowało to szyków podopiecznym trenera Łukasza Skrzyńskiego. Trzy minuty po przerwie po akcji Stachery prawą stroną piłka trafiła do Rakowskiego, który strzałem głową z 11 metrów zdobył gola.

„Poprawił” Rakowski, który dostał piłkę od Krasuskiego i w sytuacji sam na sam z golkiperem strzelił w jego lewy róg. Grający w bardzo młodym składzie piłkarze KSZO nie potrafili sforsować defensywy zespołu z Jaśkowic.

- Zależy nam na każdym meczu, dlatego chcemy wygrywać ile się da – mówi Łukasz Skrzyński, szkoleniowiec Wiślan. - Zawsze podchodzimy do swoich obowiązków na sto procent.