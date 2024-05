Wstyd dla Krakowa. Droga pod Wawelem to "pobojowisko". List Czytelnika

List Czytelnika w sprawie drogi pod Wawelem

"Przesyłam zdjęcia kostki brukowej na parkingu pod Wawelem - róg Bernardyńskiej i Podzamcza. Od wielu miesięcy parking coraz bardziej przypomina pobojowisko, ogląda to tysiące turystów każdego dnia, niektórzy chyba zabierają nawet te kostki na pamiątkę, bo widać, że ich brakuje. Kostki walają się też po okolicznych trawnikach. Nie stanowi to najlepszej wizytówki miasta. Jest to po prostu zawstydzające, naprawdę nikomu nie zależy na tym, co sobie myślą ludzie którzy tamtędy przechodzą? Takie sprawy powinno się przecież załatwiać natychmiast, a nie czekać nie wiadomo na co.

Proszę o informację, kiedy ta droga zostanie naprawiona lub do kogo się zwrócić w tej sprawie, bo nie bardzo wiadomo, dlatego też piszę na wiele adresów licząc na jakieś zainteresowanie kogokolwiek."