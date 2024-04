Wybory 2024. Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Krakowa. Wśród tematów m.in. "babciowe", 500 plus i tabletka "dzień po"

Co dalej z 500 plus?

Donald Tusk poinformował również, że Koalicja Obywatelska nie zrezygnuje z 500 plus na drugie dziecko do ukończenia 35 miesiąca życia. Planowane jest rozszerzenie programu, tak by obejmował też pierwsze dziecko.

- Każde polskie dziecko otrzyma pomoc finansową państwa. Każda polska rodzina będzie mogła liczyć na pomoc finansową - mówił premier Donald Tusk.

W przemówieniu premiera rządu, pojawiła się też kwestia pigułki "dzień po"

- Pigułka dzień po to jest coś co może uchronić polskie kobiety i polskie rodziny przed aborcją. Tak naprawdę, kiedy mówimy o pigułce dzień po, to mówimy o antykoncepcji awaryjnej. Nie ma to nic wspólnego z aborcją. Pan Prezydent zablokował to swoim wetem. Ale od 1 maja wdrażamy plan B. Dostępność pigułki dzień po będzie powszechna. Chciałbym żeby to dotarło do wszystkich oponentów, którzy przeciwko temu protestują - mówił Donald Tusk