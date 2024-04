Wybory 2024. Krajobraz po wyborach. Robert Maciaszek i Jarosław Okoczuk biorą wszystko. Kto będzie rządzić w starostwie?

Wybory samorządowe 2024 nie przyniosły rewolucji w powiecie chrzanowskim, jednak zmieniły układ sił w radach miejskich. Dotychczasowi szefowie gmin utrzymali stanowiska, choć w Libiążu czeka nas jeszcze druga tura. Kilku doświadczonych samorządowców nie zdobyło mandatu radnego. Powody do zadowolenia mogą mieć osoby, które nie wstydziły się startować z komitetu PiS.

Wybory 2024. Robert Maciaszek i Jarosław Okoczuk biorą wszystko. Kto rządzić będzie w starostwie?

Rodzinny biznes, jak rodziły sobie klany?

W wyborach samorządowych o mandat radnego ubiegało się wiele rodzin, małżeństw. Ciekawie było w Libiążu, gdzie rodzina Arkitów stanęła po przeciwnej stronie politycznej barykady. Tadeusz Arkit, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w regionie, zdobył mandat do Sejmiku. Z kolei jego syn Szymon zmienił front wyborczy, odwrócił się od popieranego przez PO burmistrza Jacka Latko i dołączył do jego największej rywalki Agnieszki Siudy. Mandatu do rady jednak nie zdobył, podobnie jak jego żona Karolina. Jeśli jesteśmy przy porażkach wyborczych to należy tu wymienić także inne małżeństwa. Mandatów nie zdobyli Tomasz i Dominika Brożek oraz Dominik i Urszula Godyń. A teraz czas na sukcesy. Mandat do rady powiatu zdobyła Patrycja Maciaszek, żona burmistrza Chrzanowa. W radzie powiatu zasiądzie także Jolanta Zubik, zastępca burmistrza Chrzanowa oraz żona Krzysztofa Zubika, który uzyskał mandat do rady miejskiej w Chrzanowie.

Dobrze poradziła sobie także rodzina Potockich. Tu dojdzie jednak do zmiany. Adam Potocki zamieni powiat na radę miejską w Chrzanowie, natomiast Piotr Potocki funkcję miejskiego radego zmieni na radnego powiatowego. Krajobraz po wyborach samorządowych w powiecie chrzanowskim. Adam Potocki i Jolanta Zubik (na zdjęciu) Sławomir Bromboszcz

Zmiany w radach, tych doświadczonych samorządowców już nie zobaczymy

Przypadek zmiany rady miejskiej na radę powiatu nie jest odosobniony. Na taki krok zdecydowali się m.in. doświadczeni samorządowcy Krzysztof Kasperek oraz Ryszard Kosowski.

Spośród osób, które nie zdołały uzyskać mandatu jednym z najgłośniejszych nazwisk jest Andrzej Filipczak, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Chrzanowie. Mandatu do rady powiatu nie uzyskał także Andrzej Uryga, obecny starosta. Krajobraz po wyborach samorządowych w powiecie chrzanowskim. Andrzej Filipczak (na zdjęciu) Sławomir Bromboszcz

Robert Maciaszek i Jarosław Okoczuk biorą wszystko, dogrywka w Libiążu

Największymi zwycięzcami wyborów samorządowych 2024 w powiecie chrzanowskim są Robert Maciaszek i Jarosław Okoczuk. Nie tylko zdołali utrzymać fotele burmistrzów, ale także zdobyli większość w radach miejskich.

KWW Burmistrza Roberta Maciaszka oraz KKW Koalicja Obywatelska będą miały większość w radzie. Komitet Roberta Maciaszka uzyskał 24,19 proc. głosów i zdobył 5 mandatów, Koalicja Obywatelska uzyskała natomiast 33,93 proc., głosów, co przełożyło się na 8 mandatów. Będące w opozycji do burmistrza Chrzanowa Roberta Maciaszka komitety wyborcze będą dysponowały mniejszością w radzie. PiS będzie miał swoich 4 reprezentantów, podobnie jak Wspólny Chrzanów, który także zdobył 4 mandaty. W radzie miasta zasiądzie m.in. Rafał Kosowski, który przegrał starcie o fotel burmistrza Chrzanowa. Nie zobaczymy w niej natomiast największych przeciwników Roberta Maciaszka, czyli Tomasza Brożka oraz Andrzeja Filipczaka, którzy nie zdołali uzyskać mandatów na kolejną kadencję. KWW Jarosława Okoczuka „Z Sercem dla Gminy zdobył 51,85 proc. głosów, co przełożyło się na 12 mandatów i będzie mógł samodzielnie rządzić w radzie miejskiej.

Do wyłonienia burmistrza Libiąża potrzebna będzie natomiast druga tura wyborów. O to stanowisko w "dogrywce" będą ubiegać się obecnie urzędujący burmistrz Jacek Latko oraz Agnieszka Siuda. Kandydaci ci zdobyli odpowiedni 45,44 proc. oraz 33,59 proc. głosów. Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia. Krajobraz po wyborach samorządowych w powiecie chrzanowskim Sławomir Bromboszcz

Walka o władzę w radzie powiatu chrzanowskiego trwa. Kto będzie rządzić PiS czy Koalicja Obywatelska?

Niezwykle interesująco przedstawiają się wyniki wyborów do rady powiatu. Najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska - 34,78 proc., co dało jej 10 mandatów. To jednak o dwa za mało, by samodzielnie rządzić w 23 osobowej radzie i móc wybrać starostę oraz zarząd powiatu. Konieczne do tego będzie stworzenie koalicji.

W poprzednich wyborach byliśmy świadkami podobnej sytuacji. Wówczas długo trwały targi o przeciągnięcie na swoją stronę radnych z innych komitetów. Ta sztuka wówczas udała się Koalicji Obywatelskiej, która by rządzić w powiecie oddała fotel starosty Andrzejowi Urydze. W wyborach do rady powiatu dobry wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 27,96 proc. głosów, co przełożyło się na 8 mandatów. Trzecia Droga Psl-Pl2050 Szymona Hołowni uzyskała wynik 10,33 proc. - 1 mandat, Wspólny Powiat Chrzanowski - 9,03 proc. - 2 mandaty, Moja Gmina-Nasz Powiat - 7,75 proc. - 1 mandat, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej - 7,16 proc. - 1 mandat. Krajobraz po wyborach samorządowych w powiecie chrzanowskim Sławomir Bromboszcz

Sukces czy porażka kandydatów PiS?

Po utracie władzy w Polsce przez PiS w wyborach samorządowych wiele osób przez lata związanych z tą partią postanowiło odciąć się od niej. Przypomnijmy, że w wyborach do Sejmu w 2023 roku w powiecie chrzanowskim PiS uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich komitetów 35,7 proc. Jak zwracają uwagę eksperci utrata władzy, a w szczególności TVP, wywołała obawy, czy uda utrzymać się tak duże poparcie. Wybory samorządowe rządzą się jednak nieco inni prawami, tu częściej głosuje się na człowieka niż partię.

PiS w wyborach do rady powiatu chrzanowskiego uzyskała 27,96 proc. głosów, natomiast do rady miasta Chrzanowa 23,71 proc. Pięć lat temu to poparcie było tylko nieznacznie wyższe, odpowiednio 31,35 proc. oraz 27,53 proc. Wyniki w wyborach, liczba otrzymanych głosów, osiągnięte przez liderów PiS m.in. Krzysztofa Kozika, Krzysztofa Kasperka, Janusza Szczęśniaka czy Michała Gawrońskiego pokazują, że w powiecie chrzanowskim PiS wciąż cieszy się sporym poparciem i lojalność wobec partii popłaca. Krajobraz po wyborach samorządowych w powiecie chrzanowskim. Krzysztof Kozik (na zdjęciu) Sławomir Bromboszcz

