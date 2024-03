Wybory 2024 w Małopolsce zachodniej. Oni mają ochotę zasiąść na fotelach burmistrzów, wójtów oraz prezydenta

24 chętnych na dziewięć stołków w pow. oświęcimskim

W gminach powiatu oświęcimskiego o stanowiska prezydenta, burmistrzów i wójtów ubiega się będą 24 osoby.

W trzech gminach wybory będą miały charakter plebiscytu. O reelekcję bez żadnej konkurencji będą ubiegać się dotychczasowy burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz wójtowie Osieka Marek Jasiński i Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan.

- Sytuacja jest dziwna, ale to nic zmienia, bo muszę uzyskać poparcie 50 proc. plus jeden 1 ze strony głosujących mieszkańców. Dlatego prowadzę pełnią kampanię wyborczą, przypominając, co w ostatnich latach zrobiliśmy i co w kolejnej kadencji planujemy zrobić - mówi Andrzej Saternus, związany z samorządem Chełmka od 30 lat.

