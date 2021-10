Wydział Sztuki w Mieście otworzył się po raz dziewiąty. Trwa Festiwal Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Anna Piątkowska

W ramach festiwalu w dawnym Składzie Solnym odbędzie się forum kolektywów twórczych Andrzej Banas / Polska Press

Do 27 listopada studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie będą prezentować cykl wydarzeń oscylujących wokół najbardziej aktualnych problemów sztuki społecznie zaangażowanej i dizajnu. To druga odsłona dziewiątej edycji Festiwalu Wydział Sztuki w Mieście, któremu w tym roku przyświeca hasło MOVE UP!