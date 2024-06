Za rok będzie gotowy pierwszy odcinek S1 między Oświęcimiem a Dankowicami. Trasa w kierunku Bielska szybko nabiera kształtów. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

Za rok będzie gotowy pierwszy odcinek drogi S1 od węzła Oświęcim do Dankowic. Jest to najszybciej realizowana część z brakującego fragmentu ekspresowej "jedynki" od węzła Mysłowice Kosztowy do Bielska-Białej. Na zdjęciach udostępnionych przez GDDKiA widać duże zaawansowanie inwestycji na tym odcinku.