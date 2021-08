Ząb. Stare strażackie sikawki i strażacy w dawnych strojach. To zawody Strażackie Śpasy

NOWE Wybory prezesa PZPN. Kampania już nie nabierze rumieńców. Kulesza pewny, Koźmiński chce być wiceprezesem. Trwa dzielenie łupów?

Marek Koźmiński co prawda jeszcze się waha, czy wystąpić przeciw Cezaremu Kuleszy na wyborach prezesa PZPN, zaplanowanych na 18 sierpnia, ale to nie zmienia faktu, że wynik elekcji jest już rozstrzygnięty. Cezary Kulesza, który zebrał 40 rekomendacji może liczyć - wedle zakulisowych szacunków - na ponad 80 głosów delegatów (na 118 uprawnionych). Nic zatem dziwnego, że kontrkandydat namaszczony przez Zbigniewa Bońka, aby wyjść z twarzą z kampanii, zaproponował, że wejdzie - w roli wiceprezesa - do gabinetu Kuleszy. Najprawdopodobniej do spraw szkolenia, czyli pełniłby tę samą funkcję jaką sprawował w PZPN przez minione pięć lat.