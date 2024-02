Zablokował dojazd do osiedla… tonami ziemi, ale miał swój powód? Mamy komentarz właściciela: wina leży po stronie gminy i wójta

Gmina Kamienica (powiat limanowski). Do naszej redakcji z prośbą o pomoc zgłosiła się mieszkanka gminy (dane do wiadomości redakcji) przekazując, że od poniedziałku 19 lutego występuje problem z…

Jak dodał Sadowski, myśląc już o przyszłości gmina zdecydowała się na szybki remont innej drogi dojazdowej do osiedla. - Dziś rano zdecydowałem jednak, że poprawimy nawierzchnię innej drogi dojazdowej do osiedla, nie będziemy obierać ścieżki sądowej. Niestety, ale stan prawny, który występuje na omawianej trasie jest bardzo skomplikowany. Pan, który zablokował drogę, jest tylko jednym z kilku właścicieli działek, przez które ona wiedzie. Za moment być może ktoś inny zdecyduje się na blokadę, tego nie wiemy. Stąd nasza decyzja o innym wariancie dojazdu – uzasadniał.

- Ten człowiek pozbawił nas dojazdu do domu. Gmina, Pan wójt oraz policja rozkładają ręce. Od dwóch lat odgrażał się, że to zrobi i w końcu dotrzymał słowa, wcześniej gmina nie reagowała na jego zapowiedzi. Szkoda, że nie pomyślał też o dzieciach niepełnosprawnych czy osobach starszych, które wymagają opieki medycznej – przekazała nam zdenerwowana mieszkanka.

Z naszą redakcją skontaktował się również właściciel wspomnianej działki. Pan Robert (nazwisko do naszej wiadomości) ma swoje uzasadnienie dla podjętej decyzji. Jak nam przekazał miał wiele powodów na powzięcie tak radykalnych działań. Zależało mu, by nagłośnić sprawę, która ciągnie się od lat.

- Ta druga droga, o której mówił wójt, istniała od lat i ona jest gminna. Z tego co wiem i co widziałem, była ona cały czas użytkowana przez mieszkańców, ale faktycznie wyglądała na zaniedbaną. To co wydarzyło się ostatnio, to nie był jakiś nerwowy impuls z mojej strony… Od siedmiu lat domagam się bowiem uregulowania kwestii korzystania z części mojej drogi – powiedział nam.