Zakopane. Alarm bombowy w kolejce na Kasprowy Wierch okazał się fałszywy

Alarm został podniesiony w środę popołudniem.

- W związku z powyższym ruch kolei na Kasprowy Wierch został wstrzymany. Wszyscy turyści zostali bezpiecznie wyprowadzeni z kolejki. Policjanci dokonali sprawdzenia budynków kolei, nie identyfikując tam możliwego zagrożenia. Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny mamy do czynienia z fałszywym alarmem. Obiekt ok. godz. 19 przekazano do dalszej eksploatacji pracownikom PKL-u. Turyści znów korzystają z kolei - informuje asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Policja dodaje, że takie i podobne wezwania, które bywają efektem złośliwości lub głupiego żartu, mogą pociągnąć za sobą nie tylko skutki prawne. - Służby jadąc na tego typu interwencje wykonują niepotrzebne czynności i tracą czas, który przeznaczony jest na szeroko rozumianą ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kiedy ktoś z nas lub naszych bliskich naprawdę będzie potrzebował pomocy, może okazać się, że jej nie uzyska, gdyż w tym czasie mundurowi będą zaangażowani w przeprowadzenie nieuzasadnionej interwencji - dodaje policjant.