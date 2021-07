Zakopane. Autoportret z chandrą. Czyli Hasior odkrywany na nowo przez nowe pokolenie

Władysław Hasior znany jest jako oryginalny, ale i samotny artysta – jego twórczość od dawna wymyka się łatwym klasyfikacjom. Był twórcą niezwykłych pomników, autorem surrealistycznych asamblaży i akcji plenerowych, a także fotografem – dokumentalistą kultury materialnej PRL-u.

Wystawa podejmuje wyzwanie nowego spojrzenia na jego wielowątkową twórczość przez okulary współczesnej sztuki. - Pierwsze rozmowy o tym projekcie zostały zainicjowane dwa lata temu – wspomina Julita Dembowska, kurator wystawy i koordynator Galerii Władysława Hasiora. – Wyszliśmy z założenia, iż twórczość Władysława Hasiora trzeba reinterpretować, bo właśnie w ten sposób wchodzi ona w żywy krwioobieg sztuki. "Autoportret z chandrą. Hasior i nowa sztuka" to kolejny etap, który pokazuje nam Hasiora wraz z artystami współczesnymi. Pokazuje, że jego sztuka jest ciągle aktualna i że współczesny odbiorca może się w niej odnaleźć. Zależy nam, by Hasior nie był kojarzony tylko z asamblażami i Galerią, by spojrzenie na jego twórczość obejmowało szerszą perspektywę. Stąd też pomysł na zaproszeniem do współpracy i dialogu z Hasiorem, które skierowaliśmy do artystów najbardziej współczesnych.