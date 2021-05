Zakopane. Galeria Władysława Hasiora znów otwarta. Przeszła generalną modernizację

– Remont pozwolił nam przyjrzeć się pracom Władysława Hasiora z bliska i zobaczyć to co na co dzień nie jest do końca widoczne, czyli sztandary na które patrzyliśmy z wysoka, połysk tkanin, dobór kolorów i to coś co zachwyca w bezpośrednim spotkaniu z artystą – wyliczała Aleksandra Trybuła. - Z ciekawostek mieliśmy również okazje sprawdzić się jako rekonstruktorzy Hasiora - poszukiwaliśmy np. idealnej chałki lub odpowiedniej lampy elektronowej. Takie eksperymenty badawcze zawsze są bardzo inspirujące. Przypomnę tylko, że to z czego tworzył Hasior niejednokrotnie stanowiło wielkie wyzwanie dla konserwatorów – różnorodne materiały, często nietrwałe, gdzie cała konstrukcja nie jest typowa, wymagają specjalnego, indywidualnego podejścia do każdego obiektu. Niewątpliwie eksponaty tego typu są fascynujące dla osób, które do nas przychodzą, bo często w przedmiotach użytych w hasiorowym dziele sztuki można rozpoznać swoje własne przedmioty domowe czy te znane ze strychów babć i zobaczyć je we zupełnie nowej odsłonie.