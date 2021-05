Zakopane. Historyczny mural na muszli koncertowej sypie się. Odpada farba. Znów będą poprawki

Historyczny mural na muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powstał w 2017 roku. Stworzył go Mgr Mors, czyli Mariusz Brodowski - artysta ze Starego Sącza. Na zlecenie urzędu miasta stworzył portrety 21 historycznych postaci wielkich Polaków, którzy byli związani z Zakopanem. Na muralu mamy m.in. Helenę Modrzejewską, Tytusa Chałubińskiego, Witkacego, Mieczysława Karłowicza, hrabiego Władysława Zamoyskiego, gen. Mariusza Zaruskiego, Stanisława Marusarza, Sabałę i innych.

Gdy mural był nowy, prezentował się wyjątkowo okazale. Miał wytrzymać 2-3 lata. Jednak już po pierwszej zimie zaczął się sypać. Z malowidła zaczęła odpadać farba. MOSiR reklamował mural, artysta go poprawił.

Jak widać jednak, warunki atmosferyczne w Zakopanem nie są dla takiego dzieła. Po tej zimie mural znów nadaje się do poprawki.

- Sypie się ten mural. Wiąże się to oczywiście z długim zaleganiem śniegu i zjeżdżaniu lodu, co powoduje mechaniczne niszczenie muralu. Będziemy musieli to malowidło poprawić – mówi Leszek Behounek.