Zakopane. Koronawirus w szkołę pod Giewontem. Siedem klas z jednej szkoły na nauczaniu zdalnym

Informację o tym dyrekcja placówki rozesłała do rodziców przez dziennik elektroniczny. Nauczaniem zdalnym objęci są uczniowie niektórych klas 1, 2, 4, 5, 7 i 8 - w sumie siedem oddziałów. Cztery z nich lekcje zdalne będą miały do 14 października, pozostałe do 15 października.

Dyrekcja placówki poinformowała ponadto, że decyzja o zdalnym nauczaniu zostało podjęta zgodnie z zaleceniem miejscowego sanepidu.

Beata Trojańska, szefowa zakopiańskiej stacji sanepidu wyjaśnia, że to oznacza, że dzieci odesłane na nauczaniem zdalnym są objęte kwarantanną. Ale tylko ono - jako osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym nauczycielem. - Rodzice powinni obserwować dzieci, czy nie mają objawów zakażenia. A oni sami mogą funkcjonować normalnie w społeczeństwie - mówi Beata Trojańska.

Dzieci, które nie zostały zaszczepione, nie mogą wychodzić z domów na inne zajęcia - np. dodatkowe lekcje językowe, czy zajęcia sportowe. Z kolei dzieci zaszczepione również będą miały lekcje zdalne, tyle że obowiązek siedzenia w domu już ich nie dotyczy.