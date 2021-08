Zakopane. Krupówki nie zasypiają. Nawet nocą są wypełnione po brzegi. Mamy szczyt sezonu turystycznego

Kto dziś w Zakopanem narzekałby na brak turystów, ten z pewnością mijałby się z prawdą. Większość miejsc noclegowych jest zajętych. Cały czas jednak dzwonią turyści i szukają noclegu. Zdarzają się też i tacy, którzy przyjechali pod Giewont "w ciemno" i dopiero na miejscu szukają noclegu - chodzą po domach i pytają o nocleg. I co ciekawe, takich ludzi spotkać można już nawet nie w centrum miasta, ale nawet na obrzeżach.

O ilości turystów świadczą dosadnie korki na ulicach Zakopanego, a także tłumy spacerowiczów. Zakopiańskie Krupówki tętnią życiem także po zmroku. Na deptaku nocą mamy tłum turystów, ale i tych, którzy mogą w sezonie zarobić.

Według hotelarzy korki i tłumy będą w Zakopanem co najmniej do połowy sierpnia. Co będzie potem - na razie nie wiadomo. Wciąż wiele ośrodków na drugą połowę sierpnia na wiele wolnych miejsc noclegowych.