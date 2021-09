Zakopane. Mężczyzna zaatakował młotkiem drugiego człowieka na przejściu dla pieszych. "Sprawca znany z irracjonalnych zachowań"

Do ataku doszło ok. godz. 15. Ze wstępnych informacji wynika, że do ataku doszło w momencie, gdy panowie mijali się na przejściu dla pieszych. Agresor po ataku uciekł. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia. Ranny mężczyzna został zaopatrzony przez ratowników medycznych. Został uderzony w głowę, jednak nie stracił przytomności. Stał o własnych siłach.

Napastnik uciekł w górę ulicy Chałubińskiego. Został przez policję ujęty w okolicach hotelu Bristol przy ul. Broniewskiego.

- Ujęty sprawca jest znany tatrzańskim policjantom z wcześniejszych irracjonalnych zdarzeń. To 32-latek z Zakopanego - mówi asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Na miejsce działają technice policyjni, którzy zabezpieczają ślady. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala ma badania - m.in. tomografię głowy.

Napastnik i zaatakowany nie znali się wcześniej. Ranny stał się przypadkową osobą. Na razie nie wiadomo, jak tłumaczył się 32-latek.