Zakopane musi budować nową oczyszczalnię ścieków. Inwestycja szacowana jest na 170 mln zł

Obecnie na terenie Zakopanego działają dwie oczyszczalnie ścieków – na Spyrkówce i druga – Łęgi, znajdująca się po sąsiedzku. Budowę pierwszej oczyszczalni rozpoczęto w 1937 roku, a prace zakończono w 1939. Po latach okazało się, że jest ona niewystarczająca – do tego oparta na starych technologiach. W latach 80. podjęto więc decyzję o budowie nowej oczyszczalni Łęgi. Ta została oddana do użytku w 1990 roku, a od 1992 roku dwiema oczyszczalniami zajmuje się miejska spółka wodno-kanalizacyjna Sewik.

Jednak już od lat wiadomo, że te dwie oczyszczalnie nie wystarczają na całe Zakopane – szczególnie w szczytach sezonu turystycznego – gdy do miasta liczącego 26 tys. stałych mieszkańców przyjeżdża kilkaset tysięcy osób. Problem wtedy dosłownie odczuwają mieszkańcy okolicznych Królów, Bachled, czy Gutów. - Bywają dni, że po prostu śmierdzi z tej oczyszczalni. Jest to mało komfortowe, skarżą się nam na to nasi turyści – mówili wielokrotnie mieszkańcy tej części miasta.