Zakopane. Na Krupówkach będę szczepić przeciw covid-19. Każdego chętnego, który się napatoczy

- Akcja szczepień od Giewontu po Pustynię Błędowską wpisuje się w Narodowy Program Szczepień. Plenerowe punkty szczepień umiejscowiliśmy tak, by każdy, kto chce się zaszczepić, mógł to zrobić choćby przy okazji wyjazdu weekendowego. Spacer deptakiem może stać się doskonałą okazją, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Cały czas przypominamy, że decyzja o zaszczepieniu się to najlepszy wybór: wybór odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Niech w ten weekend wszystkie drogi prowadzą do plenerowych punktów szczepień! – zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Akcja szczepienia rozpocznie się w sobotę od godziny 10. Mobilny punkt zajedzie na róg ul. Zaruskiego i Krupówki przy budynku Poczty Polskiej. W sobotę szczepienia potrwają do godziny 18, natomiast w niedzielę do ostatniej szczepionki.

- Gorąco zachęcam do zaszczepienia się w Zakopanem. Zróbmy to dla naszego wspólnego dobra. A zaszczepić można się w wyjątkowym miejscu, pod Giewontem, korzystając z uroków i atrakcji naszego miasta oraz łącząc przyjemne z pożytecznym, odpoczynek z tak ważną teraz profilaktyką. Już poprzedni długi weekend pokazał, że Polacy znów chcą podróżować, zwiedzać i aktywnie spędzać wolny czas. W ten weekend znów spodziewamy się w Zakopanem wielu gości. Liczymy, że skorzystają oni z możliwości szczepienia. Gorąco zapraszamy także mieszkańców– mówi Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca burmistrza miasta Zakopane .