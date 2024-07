Zakopane. Narciarze jednak nie wrócą na Nosal? Brak zielonego światła na budowę nowej stacji. "Niech TPN zajmie się ochroną przyrody"

Budowa stacji narciarskiej na Nosalu stanęła. Inwestycję chce prowadzić Tatrzański Park Narodowy. Projekt zakłada narciarską reaktywację Nosala. Park chce tam zbudować nowy wyciąg narciarski, system oświetlenia i sztucznego śnieżenia. A do tego wyznaczyć nową trasę zjazdową, co oznacza wycięcie ok. 1,5 hektara lasu. Inwestycja jest przygotowywana przygotowywana przez park od dwóch lat. Szacowny koszt inwestycji to ok. 70 mln zł.

18 października 2023 roku burmistrz Zakopanego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, co dawało parkowi zielone światło do starania się o pozwolenie budowlane. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaskarżyła jednak decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- Ta inwestycja zakłada wycinkę pół hektara górnoreglowego lasu na terenie parku narodowego. My się na to nie godzimy. Od 20 lat nie powstał w Polsce żaden park narodowy. Jest plan na roboty budowlane w Dolinie Goryczkowej, gdzie dojdzie do dużych zniszczeń przyrody. I jeszcze teraz obrzeże parku na Nosalu. Parki narodowe to nie są miejsca dla biznesu. To są miejsca dla przyrody i to powinno mieć wartość – mówił Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.