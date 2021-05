Zakopane. Niedźwiedź grasuje na osiedlu domów jednorodzinnych. Policjanci namierzyli go po... śmieciach

- Dzisiaj rano tatrzańscy policjanci zostali wezwani na zakopiańskie osiedle Tatary, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia, po ulicy chodzi niedźwiedź. Patrol szybko zlokalizował miejsce interwencji po ilości rozrzuconych śmieci na ulicy. Chwilę później wyszedł niedźwiedź, który nieśpiesznie wkroczył na kolejną posesję. Na miejscu są policjanci i straż parku TPN - informuje Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Służby apelują do mieszkańców o ostrożność. Przyrodnicy z kolei ostrzegają, by nie zbliżać się do drapieżnika. Zwierzę może bowiem być niebezpieczne, jeśli poczuje się zagrożone. Dodatkowo apelują do mieszkańców, by odpowiednio zabezpieczali swoje kosze na śmieci. Niedźwiedzie mają bowiem doskonały zapach i wyczuwają resztki jedzenia wyrzucane do koszy.