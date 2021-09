Zakopane. Nowe muzeum w Katowni Podhala do wakacji 2023 roku. Są pieniądze na remont i stworzenie ekspozycji

To kolejny krok do stworzenia w „Palace” miejsca pamięci dla tragicznych wydarzeń, które miały tam miejsce w czasach II wojny światowej. W budynku tym Niemcy stworzyli siedzibę Gestapo. To tam więzieni byli górale i nie tylko. Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że przez cele zakopiańskiej placówki Gestapo mogło przejść nawet blisko 2000 osób, duża część z nich została zamordowana albo trafiła do obozów koncentracyjnych. Inni historycy mówią, że więzionych w „Palace” mogło być nawet 4000 osób, z czego ok. 400 osób zamordowano. Budynek ten – z uwagi na okrutne tortury stosowane przez Niemców w czasie przesłuchań więźniów – jest nazywany Katownią Podhala.

Po wojnie w „Palace” mieściło się sanatorium przeciwgruźlicze. W latach 80. XX wieku budynek użytkowany był jako żłobek miejski, a następnie przeszedł w ręce prywatne. W 1994 r. w piwnicach willi - staraniem śp. dr Wincentego Galicy, kuriera tatrzańskiego i więźnia Palace - powstało skromne muzeum męczeństwa. W 1999 r. nowy właściciel obiektu uniemożliwił dostęp do piwnic, gdzie były cele, zlikwidował też wystawę. Wówczas zniszczono część napisów wyrytych przez więźniów na ścianach. Placówka została ponownie otwarta w 2001 r., ale jej funkcjonowanie zostało ograniczone.